POL-MFR: (352) 84-jährige Gisela F. aus Rothenburg ob der Tauber vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Seit Samstagabend (18.03.2023) wird die 84-jährige Gisela F. aus Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 84-Jährige verließ am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr das Seniorenwohnheim am "Oberer Kaiserweg" in Rothenburg ob der Tauber um spazieren zu gehen. Als sie wie gewohnt nicht bis 18:00 Uhr zurückkehrte, verständigten Mitarbeiter des Wohnheims die Polizei.

Trotz umgehend und umfangreicher eingeleiteter Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Drohnen im Einsatz waren, konnte die 84-Jährige bislang nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Gisela F. in einer misslichen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

84 Jahre alt, circa 166 cm groß, weiß-graue kurze Haare und trägt eine Brille. Gisela F. ist wahrscheinlich mit einer weißen Strick- und/oder mit einer lilafarbenen Steppjacke bekleidet.

Ein Bild der Vermissten steht als Download unter folgendem Link zur Veröffentlichung zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/045939/index.html

Sollten Sie die Vermisste antreffen, Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können oder die 84-Jährige gesehen haben, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110.

