POL-SE: Wedel - Unbekannter Mann bedroht verbal Passanten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagnachmittag (11.11.2023) ist es in der Elmshorner Fußgängerzone zu einem versuchten Raub gekommen. Eine 66-jähirge Fußgängerin befand sich fußläufig in der Königstraße aus Richtung der Straße "Achter de Kö" kommend. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die ...

mehr