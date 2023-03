LPI-NDH: Betrunken in der Straßengraben

Bad Langensalza (ots) - Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge beim Ausparken kam es am Samstag, 25.03.23, gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Ost in Bad Langensalza. Der 53-jährige Fahrer eines Peugeot parkte rückwärts aus. Zeitgleich parkte der Fahrer eines Pkw Suzuki vorwärts aus. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 500 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr