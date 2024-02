Ulm (ots) - Der Unfall soll sich am Kreisverkehr in der Innenstadt zur Stuttgarter Straße ereignet haben. Ein 37-Jähriger überquerte die Stuttgarter Straße am Fußgängerüberweg. Eine bislang unbekannte Autofahrerin kam aus dem Kreisverkehr. Sie sah den Fußgänger zu spät und erfasste ihn. Die Autofahrerin ...

mehr