Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: umgekippter Sattelzug *1. Ergänzung

A9 Höhe Schleiz (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Die Bergungsarbeiten zum Aufrichten und Abtransportieren des verunfallten Sattelzuges sind in Vorbereitung. Auf der Richtungsfahrbahn München sind alle drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zusätzlich ist der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin zur Bergung gesperrt. Ein Abschluss alle Maßnahmen wird zum Nachmittag erwartet. Der 47-jährige türkische Fahrer befindet sich zur Behandlung im Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 140.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell