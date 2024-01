Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Merzenich

Merzenich (ots)

Am Donnerstag (11.01.2024) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Molder" in Girbelsrath ein.

Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, um in die Wohnräume einzudringen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten nahezu sämtliche Wohnräume. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Angaben zu Art und Umfang des Diebesguts konnten bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei Düren sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zum Einbruch machen oder hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. Notieren Sie sich diese Nummern. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Andere Wertgegenstände die keine Individualnummer besitzen, wie zum Beispiel Schmuck, sollten gekennzeichnet und fotografiert werden. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell