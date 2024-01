Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht zu heute (11.01.2024) wurde ein 39 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen, weil man bei ihm eine größere Menge an unterschiedlichen Betäubungsmitteln und Bargeld fand.

Im Rahmen eines Einbruchs in einen Supermarkt (siehe heutige Pressemeldung "Einbruch in Supermarkt") führte die Polizei gegen 02:45 Uhr eine Nahbereichsfahndung im Bereich der Valencienner Straße durch. Dort trafen Beamten auf den 39-jährigen Dürener. Da die Täterbeschreibung auf ihn zutraf, kontrollierten und durchsuchten die Polizisten den Mann. Dabei stellten sie fest, dass dieser eine größere Menge an Drogen mit sich führte, unter anderem Amphetamine, Ecstasy-Tabletten und Cannabis. Zudem trug er eine größere Menge an Bargeld in kleiner Stückelung bei sich, dessen Herkunft er nicht glaubwürdig erklären konnte. Hinweise auf eine Tatbeteiligung bei dem Einbruch in den Supermarkt ergaben sich nicht.

Aufgrund des Vorwurfs des Handels mit Betäubungsmitteln wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen und der Wache Düren zugeführt. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt, der Mann wird einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell