Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (11.01.2024) wurde ein Supermarkt in der Valencienner Straße zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Um 02:26 Uhr wurden Beamte der Polizei Düren nach einer Alarmauslösung zu einem Supermarkt in der Valencienner Straße entsandt. Als die Beamten an dem Markt eintrafen, traten die Täter, die noch vor Ort waren, die Flucht an. Bei der Begehung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass die beiden Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Supermarktes verschafft hatten und Diebesgut in Tüten gepackt hatten, das sie allerdings bei ihrer Flucht zurückließen.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

- etwa 172 cm groß - schwarz / grauer Pullover mit Reißverschluss und Kapuze - schwarze Mundbedeckung - graue Jogginghose - weiße Sneaker

- etwa 172 cm groß - weißer Kapuzenpullover - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten - schwarze Sneaker mit weißer Sohle

Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzten.

