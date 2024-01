POL-DN: Unfall mit E-Scooter

Düren (ots) - Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher aus und hebelten ein Fenster der Wohnung in der Straße An der Schießruthe auf. Nach Angaben des 71-jährigen Geschädigten lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Sonntag (31.12.2023), 12:00 Uhr und Montag (08.01.2024), 18:00 Uhr eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu der ...

