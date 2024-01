Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus einer Bäckerei

Düren (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Düren nach einem Unbekannten. Dieser hatte sich in der Zeit von Sonntag (05.11.2023) bis Montag (06.11.2023) gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Birkesdorfer Straße verschafft und dort unter anderem Geldbörsen entwendet.

Zwischen 21:00 Uhr am Sonntag und 06:30 Uhr am Montag hebelte der Unbekannte die Eingangstür der Bäckerei auf. Die gestohlenen Bankkarten aus den Geldbörsen der Geschädigten setzte der Täter anschließend an einem Bankautomaten ein. Mit Bildern aus der Kamera fahndet die Polizei nun, mit richterlichem Beschluss, nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-8313 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell