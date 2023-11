Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Ins Rutschen geraten und gegen geparktes Auto sowie gegen Grundstücksmauer gefahren - 14.000 Euro Schaden

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 14.000 Sachschaden an zwei Autos und an einer Grundstücksmauer ist die Bilanz eines Unfalls, der am frühen Sonntagmorgen auf der zu dieser Zeit winterglatten Heubergstraße passiert ist. Gegen 01.10 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Toyota Yaris auf der Heubergstraße. In einer leichten Linkskurve kurz nach der Abzweigung "Obere Tannstraße" geriet der Toyota infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte zunächst gegen einen geparkten BMW X3. Im weiteren Verlauf fuhr der Toyota noch gegen eine angrenzende Grundstücksmauer des Anwesens Heubergstraße 45. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

