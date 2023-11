Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) 21-jähriger Seat-Fahrer prallt gegen geparktes Auto und flüchtet

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 21-jähriger Seat-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 02.30 Uhr, vermutlich infolge Schneeglätte beim Abbiegen an der Kreuzung Haydnstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße heftig gegen einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A6 gefahren und hat an beiden Wagen rund 15.000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich weiter um den Unfall und den gerade verursachten Schaden zu kümmern, flüchtet der 21-Jährige mit dem beschädigten Seat und stellte diesen im Hafnergässle ab. Anhand der verursachten Reifenspuren im Schnee konnte der Besitzer des Audis den abgestellten Seat im Hafnergässle ausfindig machen. Der Fahrer konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die nach der Verständigung eingesetzten Beamten ermittelten über die am Seat angebrachte Kennzeichen den Fahrzeughalter. Bei der dortigen Überprüfung konnte lediglich der Vater des 21-jährigen Halters angetroffen werden, der angab, nicht zu wissen, wo sich sein Sohn befinde. Kurz nach 06 Uhr kam der Sohn zusammen mit dem Vater eigenständig zum Polizeirevier Spaichingen und gab sich als Fahrer des Seats und als Unfallverursacher zu erkennen. Eine Überprüfung des 21-Jährigen ergab, dass dieser mit über 0,9 Promille unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nach einer erfolgten Blutentnahme muss sich der 21-Jährige nun in einem Strafverfahren und auch führerscheinrechtlich für den verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell