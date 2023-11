Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen - Seitingen-Oberflacht, B 523

L 432, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Schaden

Wurmlingen - Seitingen-Oberflacht, B 523 / L 432, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Samstagvormittag an der Einmündung der Landesstraße 432 auf die Bundesstraße 523 bei Wurmlingen ereignet hat. Gegen 08.50 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit einem Mercedes GLE von Seitingen-Oberflacht kommend auf der L 432 bis zur Einmündung B 523 und hielt dort zunächst an. Beim wieder Anfahren kam es zur Kollision mit einem Dacia Logan, dessen 42-jährige Fahrerin sich zusammen mit einer Beifahrerin auf der bevorrechtigten B 523 von Tuttlingen her der Einmündung näherte. Die Dacia-Fahrerin und deren 38-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Dacia. Die zuständige Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell