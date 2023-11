Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Zurücksetzten geparktes Auto gegen ein Verkehrszeichen geschoben - 10.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Beim Zurücksetzen seines Autos hat ein 36-Jähriger am Samstagabend an der Ecke Bruderhofstraße und Hohenstoffelweg einen geparkten Audi gegen ein Verkehrszeichen geschoben und so rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann befand sich gegen 17.15 Uhr mit einem BMW auf der Bruderhofstraße und wollte an der Abzweigung Hohenstoffelweg zurücksetzen. Hierbei prallte der BMW gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und schob diesen noch gegen ein vorhandenes Halteschild einer angrenzenden Bushaltestelle. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

