POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Roller in einer Tiefgarage demontiert und Fahrzeugteile gestohlen - Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl entgegen

Königsfeld (ots) - Am Samstag in den Nachmittags- und frühen Abendstunden kam es im Schlesierweg in Königsfeld zu einem Einbruch in eine Wohnung. Im Zeitraum zwischen 15.15 und 18.45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung. Im Inneren wurde der Wohnbereich durchsucht und Gegenstände im Wert von ca. 8.000 ...

mehr