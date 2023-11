POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. SBK) Einbruch in Wohnung in Königsfeld (25.11.2023)

Villingendorf (ots) - Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 08.00 Uhr, kam es in der Neckarstraße in Villingendorf zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Die Täterschaft versuchte sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der Versuch misslang jedoch. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in ...

