Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Unfallverursacher gesucht 25.11.2023

Sulz am Neckar (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, wurde die Hausecke des evangelischen Kindergartens in der Glattalstraße in Sulz am Neckar von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Nach Sachlage hatte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausfahren die Hausecke gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Hausecke entstand ein Schaden von ca. 250 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell