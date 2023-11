Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen - Landkreis Rottweil) Zeugensuche nach Verkehrsunfall (24.11.2023)

Vöhringen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz nach 14.30 Uhr auf der Landstraße 409 im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Sharan beschädigt wurde. Ein blauer Lkw im Gegenverkehr verlor während der Fahrt ein Anbauteil aus Metall. Dieses traf den VW Sharan am vorderen rechten Eck und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- EUR. Der blaue Lkw fuhr unvermittelt weiter, wobei unklar ist, ob der Fahrer bemerkte, dass sich von seinem Fahrzeug ein Blechteil gelöst hatte. Das Metallteil ist ein Riffelblech und dürfte an dem Lkw verbaut gewesen sein. Zur Klärung es Vorganges benötigt die Polizei Oberndorf Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. bittet um Nachschau bei in Frage kommenden Fahrzeugen, ob ein entsprechendes Bauteil fehlt. Die Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423/81010 entgegen.

