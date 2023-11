Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 22. November 2023, in Horst ist ein jugendlicher Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Busfahrer aus Marl fuhr gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Busspur der Turfstraße in Richtung der Haltestelle Buerer Straße. Zeitgleich überquerte ein 15-Jähriger gemeinsam mit einem Freund die Turfstraße in Richtung Essener Straße. Die Fußgängerüberwege werden durch Ampeln reguliert. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem jugendlichen Fußgänger, welcher durch die Berührung stürzte und sich schwer verletzte. Sein jugendlicher Begleiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

