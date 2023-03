Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 10. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in Verwertungsbetrieb

Mittwoch, 08.03.2023, bis Donnerstag, 09.03.2023

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in einer Lagerhalle eines Verwertungsbetriebes an der Wolfenbütteler Straße in Salzgitter Thiede. Aus den Räumlichkeiten der Halle wurden 11 gebrauchte Fahrzeugkatalysatoren entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell