Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Kinderwagen vor Kindergarten gestohlen- Hinweise erbeten (24.11.2023)

Sulz a.N. (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Jugendlicher einen Kinderwagen in der Bahnhofstraße gestohlen. Eine Mutter stellte diesen gegen 8.30 Uhr unter einem Vordach beim Katholischen Kindergarten ab. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Jugendlichen, wie er sich an dem Kinderwagen zu schaffen machte und mit diesen in Richtung Stadtmitte weglief. Eine Beschreibung des unbekannten Täters, wie auch zum Kinderwagen, liegt der Polizei bislang nicht vor. Der Polizeiposten Sulz, Tel.: 07454 9274-6, hat wegen des Diebstahls entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell