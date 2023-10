Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache

Siegen- Niederschelden (ots)

Am Samstag den 21.10.2023, gegen ca.23:30h befuhr ein 26-jährige Fahrer die Siegtalstraße in Richtung Mudersbach. In Höhe der Zufahrt zur HTS, verlor er auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einem Laternenpfahl und kam an einer Mauer zum Stehen. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 40.000EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol den Unfall verursachte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten wurde vor Ort beschlagnahmt. Der 24-jährige Beifahrer sowie der Kraftfahrzeugführer wurden leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht.

