Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Schmuck und Sonnenbrillen entwendet - #polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.10.2023) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Buchenhain" in Hilchenbach-Allenbach eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 8 und 9 Uhr durch ein Fenster Zugang zum Haus. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten diversen Schmuck sowie zwei Sonnenbrillen. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

