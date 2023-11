Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Döggingen, Gauchachtalbrücke, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall auf der Gauchachtalbrücke und fährt ohne anzuhalten weiter - Polizei bittet um Hinweise

Döggingen, Gauchachtalbrücke, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit rund 10000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos, welchen ein entgegenkommender Lastwagenfahrer verursacht hat, ist es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Gauchachtalbrücke beim Dögginger Tunnel gekommen. Aufgrund einer Panne blieb am frühen Donnerstagabend ein Fahrzeug auf der Richtung Freiburg führenden Fahrspur der B 31 auf der Gauchachtalbrücke stehen. Der nachfolgende Verkehr musste zum Passieren des Pannenfahrzeugs auf den Gegenfahrstreifen ausweichen. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau mit einem Skoda Octavia auf der Richtung Hüfingen führenden Fahrspur der B 31 über die Brücke auf das Pannenfahrzeug auf dem Gegenfahrstreifen zu, als plötzlich ein in Richtung Freiburg fahrender Lastwagen ausscherte, um an dem Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Daraufhin bremste die Skoda-Fahrerin ab, um einen Unfall mit dem nun auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommenden Lastwagen zu verhindern, Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Outlanders reagierte zu spät und prallte in das Heck des bremsenden Skodas. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Lastwagenfahrer, der den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Freiburg fort. Zu diesem Unfallverursacher nimmt die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, Hinweise entgegen.

