POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Wohnhäuser in der Kolpingstraße ein - Polizei bittet um Hinweise (23.11.2023)

Am Donnerstag in den frühen Abendstunden ist ein unbekannter Täter in zwei Wohnhäuser in der Kolpingstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr 20.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen, in denen er sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte. Dabei erbeutete der unbekannte Täter in einem der beiden Häuser Schmuck und Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Kolpingstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen anbieten und Ihnen Sicherungsempfehlungen geben, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

