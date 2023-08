Polizei Köln

POL-K: 230818-4-K Zivilpolizisten stellen zwei Diebinnen in Köln-Lövenich

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Freitag (18. August) zwei mutmaßliche Diebinnen (35, 38) in Köln-Lövenich gestellt, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mit Hilfe eines Generalschlüssels aus einer Wohnanlage unter anderem ein iPad, einen E-Scooter, Wäschekörbe mit Kleidung, einen Kinderwagen und diverses Fahrradzubehör entwendet haben. Kurz vor Mitternacht sahen die Einsatzkräfte die Frauen, die mit einem Auto einer Reinigungsfirma unterwegs waren, ihre Beute aus einem Mehrfamilienhaus am "Lövenicher Hof" tragen. Als sie die Gegenstände in dem Kastenwagen verstauten, griffen die Beamten zu. In der Bauchtasche der 35-jährigen Fahrerin stellten sie zudem eine mutmaßlich mit Amphetaminen gefüllte Dose sicher. Nach einem positiven Drogenschnelltest bei der Frau, die keine gültige Fahrerlaubnis hat, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Polizisten durchsuchten anschließend die Wohnung der älteren Tatverdächtigen. Dort fanden sie zwar kein weiteres Diebesgut, trafen jedoch auf den 39-Lebensgefährten, gegen den drei Haftbefehlen wegen Eigentums- und Drogendelikten bestehen. Neben dem Generalschlüssel für die Wohnanlage stellten die Beamten auch den Schlüssel des Wagens der Reinigungsfirma sicher. Wie die Verdächtigen in den Besitz von Schlüssel und Firmenwagen gekommen sind, steht derzeit nicht fest. (ja/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell