Polizei Köln

POL-K: 230818-3-BAB/K Unbekannter wirft Steine auf die BAB 4 - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Wurf von Kieselsteinen am Donnerstagnachmittag (17. August) auf einen auf der Bundesautobahn 4 bei Köln fahrenden Hyundai Ioniq sucht das Verkehrskommissariat 4 derzeit dringend Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 45-jährige Autofahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen unmittelbar hinter der Anschlussstelle Eifeltor in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Autobahnbrücke "Auf dem Schneeberg" soll dann die unbekannte Person mehrere Steine auf die Fahrbahn geworfen und damit den Wagen des aus Pulheim stammenden Mannes getroffen haben. Durch die Einschläge entstanden Sachschäden auf der Motorhaube, am Fahrzeugdach und an der Windschutzscheibe. Der 45-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell