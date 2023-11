POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Baucontainer aufgebrochen und daraus einen Winkelschneider entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Stockach (ots) - Am Donnerstag in den frühen Abendstunden ist ein unbekannter Täter in zwei Wohnhäuser in der Kolpingstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr 20.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen, in denen er sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte. ...

