POL-KN: (St. Georgen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht auf LIDL-Parkplatz (24.11.2023)

Sulz a.N. (ots) - Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Jugendlicher einen Kinderwagen in der Bahnhofstraße gestohlen. Eine Mutter stellte diesen gegen 8.30 Uhr unter einem Vordach beim Katholischen Kindergarten ab. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Jugendlichen, wie er sich an dem ...

mehr