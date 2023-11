Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Villingendorf (25.11.2023)

Villingendorf (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 08.00 Uhr, kam es in der Neckarstraße in Villingendorf zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Die Täterschaft versuchte sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der Versuch misslang jedoch. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Neckarstraße beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

