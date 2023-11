Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 27.11.2023 - Mann raubt 83-Jährigen aus- Polizei ermittelt Täter (02.10.2023)

Schramberg (ots)

Bereits am Montag, 02.10.2023, gegen 11 Uhr, hat sich in der Volksbank in Schram-berg ein Raub ereignet. Ein 83 Jahre alter Mann stand mit seinem Bargeld vor einem Bankautomaten, als der Täter ihm das Geld aus den Händen riss. Der Dieb flüchtete mit mehreren hundert Euro. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich ein Verdacht gegen einen 35-Jährigen, der ebenfalls zuvor an dem Automaten Geld abgehoben hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete eine Richterin des Amtsgerichtes Rottweil eine Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Täter an. Hierbei konnten Beweise für die Tat von den Beamten vorgefunden werden. Der 35-Jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

