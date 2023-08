POL-PB: Vermisstensuche der Polizei Bielefeld - Vermisster könnte sich in Hövelhof oder Paderborn aufhalten

Kreis Paderborn (ots) - (mb) E-Scooter werden immer beliebter. Immer wieder fallen der Polizei solche Elektrokleinstfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr auf, die nicht versichert sind. Am Dienstag war das drei Mal der Fall. Die Folge: Drei Strafanzeigen. In Salzkotten war ein 32-Jähriger E-Scooter-Fahrer vormittags auf dem Radweg an der Lange Brückenstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel auf, dass an dem ...

mehr