POL-PB: E-Scooter nicht versichert - Strafanzeige

Paderborn (ots) - (mb) Bei Fahrradunfällen haben am Dienstag ein Junge, eine Frau und ein Mann Verletzungen erlitten. Um 13.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin in Schloß Neuhaus den Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Sennelager. Kurz nach der Einmündung Kaiser-Heinrich-Straße standen mehrere Kinder auf dem Gehweg. Um sich bemerkbar zu machen, klingelte die Radlerin. Als sie an den Kindern ...

