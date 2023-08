Polizei Paderborn

POL-PB: Kinder an Fahrradunfällen beteiligt

Paderborn (ots)

(mb) Bei Fahrradunfällen haben am Dienstag ein Junge, eine Frau und ein Mann Verletzungen erlitten.

Um 13.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin in Schloß Neuhaus den Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Sennelager. Kurz nach der Einmündung Kaiser-Heinrich-Straße standen mehrere Kinder auf dem Gehweg. Um sich bemerkbar zu machen, klingelte die Radlerin. Als sie an den Kindern vorbeifuhr, drehte sich ein 10-Jähriger um und touchierte die Radlerin mit seinem Rucksack. Die Frau geriet ins Straucheln und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und konnte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Ein siebenjähriger Junge fuhr gegen 16.55 Uhr auf einer Seitenstraße des Österreicher Wegs zum Rad- und Fußweg am Rothebach. An der Einmündung zum dem Radweg stieß das Kind mit einem 28-jährigen Mountainbike-Fahrer zusammen, der in Richtung Detmolder Straße fuhr. Beide Radler stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell