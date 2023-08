POL-PB: Zigarettenautomat gesprengt - Zwei Täter flüchtig

Paderborn-Wewer (ots) - (mb) Auf dem Alter Hellweg ist am Montag in der Ortsmitte eine Radfahrerin angefahren und verletzt worden. Die 26-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Alter Hellweg in Richtung Oberntudorf. Aus der verkehrsberuhigten Dorfstraße bog ein 25-jähriger BMW-Fahrer auf den Alter Hellweg nach links in Richtung Paderborn ab. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt der Radlerin. Das Auto ...

