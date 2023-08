POL-PB: Radfahrerin von Auto angefahren

Paderborn (ots) - (mb) Eine Jugendliche und zwei Männer haben am Wochenende bei Stürzen mit ihren Fahrrädern Verletzungen erlitten. Am Sonntag fuhr eine 14-jährige Radfahrerin gegen 15.40 Uhr auf der Straße Am Thunhof in Richtung Lippesee. An der abschüssigen Strecke zur Autobahnunterführung verlor sie die Kontrolle und stürzte gegen den Brückenpfeiler. Das unbehelmte Mädchen zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie ...

mehr