Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Alleinunfälle mit Fahrrädern

Paderborn (ots)

(mb) Eine Jugendliche und zwei Männer haben am Wochenende bei Stürzen mit ihren Fahrrädern Verletzungen erlitten.

Am Sonntag fuhr eine 14-jährige Radfahrerin gegen 15.40 Uhr auf der Straße Am Thunhof in Richtung Lippesee. An der abschüssigen Strecke zur Autobahnunterführung verlor sie die Kontrolle und stürzte gegen den Brückenpfeiler. Das unbehelmte Mädchen zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein ähnlicher Verkehrsunfall ereignete sich um 19.20 Uhr an der Bahnunterführung auf dem Ludwigsfelder Ring. Mit einem Mountainbike fuhr ein 23-Jähriger auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg in Richtung Driburger Straße. Auf dem abschüssigen Weg zur Unterführung geriet er ins Straucheln. Er stürzte und schlug mit dem ungeschützten Kopf gegen das Metallgeländer zwischen Fahrbahn und Fußweg. Auch in diesem Fall musste der Notarzt und ein Rettungswagen eingesetzt werden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Bereits am Samstag verunglückte ein 44-jähriger Mann mit seinem Mountainbike nicht unter einer Brücke, sondern vermutlich unter Drogeneinwirkung. Der Radfahrer fuhr gegen 15.05 Uhr auf dem Fuß- und Radweg an der Bielefelder Straße von Sennelager nach Schloß Neuhaus. An der Bushaltestelle Thunebrücke stiegen Fahrgäste aus einem Bus. Der Radler versuchte, sich an den Personen vorbeizuschlängeln während er mit einer Hand sein Mobiltelefon an ein Ohr hielt. Er verlor das Gleichgewicht, stürzte und schlug auf dem Pflaster auf. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Laut eigenen Angaben hatte der 44-Jährige vor dem Unfall verschiedene Drogen konsumiert. Deswegen ließ die Polizei ihm eine Blutprobe entnehmen.

