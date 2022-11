LPI-J: Blendung führt zu Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gezielt auf die Tabakwaren eines Getränkehandels in der Eschenstraße in Dorndorf-Steudnitz waren unbekannte Täter am Freitag, kurz nach Mitternacht, aus. Hierzu drangen die Langfinger gewaltsam durch zwei Glasschiebetüren im Eingangsbereich ein und begaben sich zielgerichtet in Richtung des Kassenbereichs. Hier entnahmen diese aus dem Warenträger die Tabakwaren und verstauten ihre Beute im Anschluss vermutlich in ein Fahrzeug, welches auf ...

