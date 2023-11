Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Abbiegen von der Straße abgekommen und über angrenzendes Buschwerk gefahren

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend ist eine 18 Jahre junge Fahrerin eines Seats beim Abbiegen von der Stuttgarter Straße auf die Mohlstraße von der Fahrbahn abgekommen und über angrenzendes Buschwerk gefahren. Die junge Frau fuhr gegen 21.20 Uhr mit einem Seat zusammen mit drei Mitfahrerinnen auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte und bog an der Abzweigung der Mohlstraße nach links auf diese ab. Vermutlich verkannte die Seat-Fahrerin den folgenden kurvigen Verlauf der Mohlstraße. Der Seat kam von der Fahrbahn ab, überfuhr angrenzendes Buschwerk und blieb beschädigt stehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite und mit rund 2000 Euro beschädigte Wagen musst abgeschleppt werden.

