Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hornbach (Kreis Südwestpfalz) - Polizei fahndet nach unbekanntem Täter, der seit mehreren Wochen Radschrauben an geparkten Pkw löst

Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: Seit 01.07.2023

Ort: 66500 Hornbach, verschiedene Örtlichkeiten. SV: Seit 1. Juli 2023 treibt ein unbekannter Täter in Hornbach sein Unwesen, indem er an den Rädern geparkter Pkw die Radschrauben löst und dadurch Gesundheit und Leben der Fahrzeugbesitzer aufs Spiel setzt. Bislang ist es nur der Umsicht der Fahrzeugnutzer und dem Zufall zu verdanken, dass es noch nicht zu Personen- und Sachschäden gekommen ist. Die Polizei rät allen Fahrzeugbesitzern, die ihre Autos - auch tagsüber - im Freien parken, bei Fahrtantritt den ordnungsgemäßen Sitz der Radschrauben ihrer Fahrzeuge zu überprüfen.

Folgende Taten wurden bislang zur Anzeige gebracht:

Fall 1:

Zeit: 01.07.2023, 14:00 - 18:00 Uhr Ort: Parkfläche am Fahrbahnrand vor Anwesen Brenchelbacher Straße 5. Pkw: Hyundai i30, Farbe weiß SV: An beiden vorderen Rädern des Fahrzeugs wurden die Radschrauben gelöst. Diese erste Strafanzeige einer Serie von mittlerweile sechs Fällen wurde am 7. Juli erstattet.

Fall 2:

Zeit: 08.07.2023, 23:30 Uhr - 09.07.2023, 17:55 Uhr Ort: Fahrbahnrand vor Anwesen Grabenstraße 12. Pkw: Hyundai Tucson, Farbe weiß SV: Alle Radschrauben der beiden rechten Räder wurden gelöst, zwei Radschrauben vom hinteren Rad wurden mitgenommen.

Fall 3:

Zeit: 22.07.2023, 00:00 Uhr - 24.07.2023, 09:00 Uhr Ort: Parkplatz neben dem Anwesen Brenchelbacher Straße 2 Pkw: Peugeot 5008, Farbe dunkelgrau SV: Mehrere Radschrauben am Fahrzeug gelöst.

Fall 4:

Zeit: 22.07.2023, 14:00 Uhr - 19:00 Uhr Ort: Öffentlicher Parkplatz am Anwesen Hauptstraße 5 (Richtung Grabenstraße). Pkw: Ford-Fiesta, Farbe rot, französische Zulassung SV: Radschrauben am rechten Vorderrad gelöst.

Fälle 5 und 6:

Zeit: 28.07.2023, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr Ort: Öffentlicher Parkplatz am Anwesen Hauptstraße 5 (Richtung Grabenstraße). Pkw: VW-Polo, Farbe schwarz, und Ford-Focus, Farbe schwarz SV: Radschrauben am linken Hinterrad (VW-Polo) bzw. am rechten Hinterrad (Ford-Focus) wurden gelöst.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten und bittet die Bevölkerung um Mitteilung von Personen, die in den genannten Tatzeiträumen (mehrmals am helllichten Tag!!) möglicherweise Aufmerksamkeit erregt haben, weil sie vielleicht ein größeres Werkzeug zum Lösen von Radschrauben mitgeführt und/oder sich in verdächtiger Weise länger neben einem geparkten Pkw aufgehalten haben.

Sollte der unbekannte Täter ermittelt werden, droht ihm entweder eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell