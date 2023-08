Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Waldstraße und in der Kunzeckstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 11:38 Uhr, befuhr ein weißer LKW mit rotem Anhänger die Waldstraße in Fahrtrichtung Herzogstraße. In Höhe der Hausnummer 2 touchierte er einen seitlich geparkten VW Touran und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Ebenfalls am Montag, um 20:45 Uhr, rangierte ein weißer Transporter mit Hermes-Aufschrift im Wendehammer der Kunzeckstraße. Dabei touchierte er die Regenrinne der Garage des Anwesens Nr. 21. Hier wird die Schadenshöhe auf 100 Euro ge-schätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell