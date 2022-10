Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Freitag, 30. September 2022, gegen 19:50 Uhr, hörte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Heinrich-Heine Straße in Viersen ein lautes Geräusch. Auf Nachschau konnte Sie zunächst nichts feststellen. Später wurden jedoch eindeutige Einbruchsspuren an der Eingangstür festgestellt. Hierbei wurde versucht, die Tür im Bereich des Schließbleches aufzuhebeln und es wurden einige kleinere Glaselemente beschädigt. In das Haus gelangte der oder die Täter aber nicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 /fd (928)

