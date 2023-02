POL-NOM: Neue Rufnummer für das PK Bad Gandersheim

Einbeck (ots) - Zu einer weiteren wechselseitigen Körperverletzung und einer Bedrohung kam es am 25. Februar 2023, um 18:45 Uhr, ebenfalls in Holtensen. In diesem Fall beleidigt zunächst eine 29-jährige Einwohnerin aus Einbeck das 20-jährige Opfer, ebenfalls aus Einbeck und versetzt ihm mehrere "Backpfeifen". Das Opfer wehrt sich anschließend und beendet den ...

mehr