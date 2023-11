POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Senior mit Pkw unterwegs

LK Harburg (ots) - Seevetal/Meckelfeld - Pkw an Wohnanschrift gestohlen Am Freitag zwischen 15:00 und 18:45 Uhr wurde im Lönsring ein blauer Hyundai gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Maschen entgegen (Tel.: 04105/6200). Seevetal/Emmelndorf - ...

