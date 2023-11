Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Haslach: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in der Drei- Ähren- Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Haslach: In der Nacht des 31.10.2023 auf den 01.11.2023, kam es zu drei Sachbeschädigungen an geparkten Kfz in der Drei-Ähren-Straße in Freiburg. Die Besitzer eines roten Opel Astra stellten bei Fahrtantritt fest, dass der linke Außenspiegel ihres Fahrzeuges beschädigt wurde. Im Anschluss konnten, durch die Geschädigten, zwei weitere Fahrzeuge mit beschädigten Außenspiegeln festgestellt werden. Zudem wurden weitere Kfz mit Kunstblut beschmiert, ob diese Vorfälle mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Haslach (Tel.: 0761/ 120560) und außerhalb der büroüblichen Zeiten mit dem Polizeirevier Freiburg Süd (Tel.: 0761/ 882-4421) in Verbindung zu setzen.

