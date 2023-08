LPI-J: Graffiti

Weimar (ots) - In der Nacht vom 14.08.2023 zum 15.08.2023 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Garage im Auenweg in Kranichfeld. Das Tor wurde mittels unbekanntem Werkzeug aufge- hebelt. Auf vorhandene Werkzeuge und abgestellte E-Bikes hatten es die Täter aber nicht abgesehen. Entwendet wurde ein Aquarium mit Deckel, Größe 80 x 40 x 50 cm im Wert von ca. 300 Euro. Am Tor entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

