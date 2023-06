POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - 26-Jähriger unter Drogeneinfluss auf der BAB 650 unterwegs

Bad Dürkheim (ots) - Am 17.06.2023 gegen 13:30 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über eine größere Rauchentwicklung bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um ein Firmengelände im Industriegebiet "Im Bruch" in Bad Dürkheim. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Brandursächlich dürfte laut Einschätzung der Feuerwehr ein technischer Defekt in Form von ausgelaufenem ...

mehr