Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage

Weimar (ots)

In der Nacht vom 14.08.2023 zum 15.08.2023 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Garage im Auenweg in Kranichfeld. Das Tor wurde mittels unbekanntem Werkzeug aufge- hebelt. Auf vorhandene Werkzeuge und abgestellte E-Bikes hatten es die Täter aber nicht abgesehen. Entwendet wurde ein Aquarium mit Deckel, Größe 80 x 40 x 50 cm im Wert von ca. 300 Euro. Am Tor entstand Sachschaden.

