POL-WL: An Schutzplanke entlang geschrammt ++ Winsen - Fußgängerin übersehen ++ Samtgemeinde Hanstedt - Polizeikontrollen nach Untersagung eines möglichen Rechtsrock-Konzertes

An Schutzplanke entlang geschrammt

Ein 81-jähriger Mann hat gestern, 20.11.2023, gegen 8:40 Uhr, einen medizinischen Notfall erlitten während er mit seinem PKW auf der A 39 in Richtung Lüneburg unterwegs war. Als die Fahrbahn eine leichte Linkskurve machte, geriet der Pkw des Mannes nach rechts über den Standstreifen und schrammte mehrere hundert Meter an der Außenschutzplanke entlang, bis der Wagen stehen blieb. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und kam dann Krankenhaus. Den Schaden setzt die Polizei auf rund 8000 EUR.

Winsen - Fußgängerin übersehen

Ein 61-jähriger Mann hat am Montag, 20.11.2023, bei einem Abbiegevorgang eine 60-jährige Fußgängerin übersehen und leicht verletzt. Die Frau wollte gegen 18:15 Uhr die Lüneburger Straße im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße überqueren. Hierbei erfasste sie der Mann im Abbiegevorgang mit seinem PKW. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Samtgemeinde Hanstedt - Polizeikontrollen nach Untersagung eines möglichen Rechtsrock-Konzertes

Am Samstag, 18.11.2023 hat die Polizei in den Abendstunden stationäre Verkehrskontrollen in der Samtgemeinde Hanstedt durchgeführt. Zuvor hatte die Polizei Hinweise auf ein Konzert einer bekannten Rechtsrock-Band erlangt, die im Rahmen einer privaten Geburtstagsfeier in einem Lokal auftreten sollte. Die Samtgemeinde Hanstedt erließ in der Folge eine Untersagungsanordnung für ein derartiges Konzert. Um die Einhaltung der Untersagung zu überwachen, kontrolliere die Polizei den Verkehr in Richtung der Veranstaltungsörtlichkeit. Dabei wurden rund 65 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Hierbei wurden mehrere Personen festgestellt, die nach polizeilichen Erkenntnissen der rechten Szene zuzuordnen sind. Ein Konzert fand nicht statt.

