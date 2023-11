Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendlicher von unbekanntem Mann geschlagen und genötigt - Polizei sucht Zeugen ++ Marschacht - Reifensätze gestohlen ++ Landkreis Harburg - Tageswohnungseinbrüche ++ u.w.M.

Seevetal/Hittfeld (ots)

Jugendlicher von unbekanntem Mann geschlagen und genötigt - Polizei sucht Zeugen

Ein Sechzehnjähriger erschien am Donnerstagabend, 16.11.2023, auf der Dienststelle, um einen Sachverhalt anzuzeigen, der sich gegen 20 Uhr an der Bahnhofstraße ereignet hatte. Demnach hatte der Jugendliche zunächst an der Bushaltestelle Schillerplatz gesessen, als plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu kam und ihm gegen die Beine trat und gegen den Kopf schlug. Der Mann verlangte die Herausgabe eines angeblich entwenden Plastikbeutels, den der 16-Jährige aber gar nicht hatte. Dann zog der Unbekannte einen silberfarbenen Revolver aus einer Jackentasche und drohte damit. Anschließend steckte er ihn wieder weg und begann ein freundliches Gespräch, während beide gemeinsam auf den Bus warteten. Der Jugendliche fuhr gegen 20:09 Uhr mit dem Bus in Richtung Horst davon. Der Mann blieb weiter an der Bushaltestelle stehen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale Statur. Er hatte eine Glatze mit kurzen grauen Haarstoppeln an den Schläfen. Auffällig waren seine schiefen gelben Zähne. Er war unauffällig gekleidet und sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Marschacht - Reifensätze gestohlen

Ein Autohaus an der Eichholzer Straße ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.11.2023, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, von Dieben heimgesucht worden. Vermutlich mit einem Kleintransporter näherten sie sich dem Objekt und entwendeten aus dem Reifenlager mindestens acht Komplettsätze für verschiedene Mazda-Modellreihen. Weitere Reifensätze hatten die Täter offenbar schon zum Abtransport bereit gelegt, aber letztlich zurückgelassen. Der Gesamtschaden beträgt rund 12.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Marschacht, Tel. 04176 9489316.

Landkreis Harburg - Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 11:20 Uhr, drangen Diebe in Seevetal-Maschen an der Straße Im Rieckenfelde in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten zahlreiche Räume. Bei der Flucht wurden sie von einer Zeugin bemerkt. Die beiden Männer konnten unerkannt entkommen.

In Buchholz-Reindorf kam es am Donnerstag ebenfalls zu einem Tageswohnungseinbruch. Hier ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr bei einem Einfamilienhaus an der Landstraße. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei konnten Sie Bargeld und Schmuck erbeuten.

In Stelle traf es ein Einfamilienhaus an der Straße Am Wasserturm. Die Täter kamen in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, brachen ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten die Zimmer. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen - Mehrere Pkw beschädigt

Im Parkhaus am Bahnhof (Straße an der Kleinbahn) wurden in der Nacht zu Donnerstag, 16.11.2023, mindestens vier geparkte Pkw beschädigt. Einen weiteren Wagen traf es an der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe. Bei allen Fahrzeugen fanden sich Kratzer im Lack oder Dellen im Blech. Vermutlich hat jemand gegen die Fahrzeuge getreten. Die Polizei konnte entsprechende Spuren sichern. Der Schaden liegt bei rund 3000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Winsen - Fußgänger beim Abbiegen verletzt

Ein 21-jähriger Mann hat am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 17:45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Hansestraße verursacht und dabei einen 65-jährigen Fußgänger schwer verletzt. Der Fußgänger überquerte im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße gerade die Fahrbahn, als der 21-Jährige mit seinem BMW aus der Bahnhofstraße nach links in Richtung Stelle abbog und hierbei den Fußgänger erfasste. Der 65-Jährige prallte auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Tostedt - Auffahrunfall am Stauende

Auf der B 75 kam es am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 18:45 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Dort hatte sich der Verkehr wegen einer Verkehrskontrolle gestaut. Eine 38-jährige Frau, die mit ihrem Pkw in Richtung Tostedt unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das schon stehende Mofa eines Sechzehnjährigen auf. Hierbei verletzte sie dessen 17-jährigen Mitfahrer schwer. Der Jugendliche kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

